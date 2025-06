Iran: internet totalmente bloccato nelle ultime 12 ore

MeteoWeb

Nelle ultime 12 ore internet è stato completamente bloccato in Iran: è quanto riporta Iran International citando un ricercatore specializzato in sicurezza digitale e internet, Alireza Manafi. “Internet è stato completamente bloccato in Iran nelle ultime 12 ore. Naturalmente, la Repubblica Islamica ha già compiuto notevoli sforzi per limitare l’accesso a internet con misure come il blocco generalizzato delle VPN“, ha dichiarato l’esperto. NetBlocks, l’organizzazione che monitora la connettività a Internet a livello globale, aveva precedentemente segnalato che in Iran l’accesso alla rete è stato completamente interrotto per oltre 12 ore. Secondo quanto riferito, le autorità iraniane avrebbero imposto il blackout per proteggersi da presunti attacchi informatici provenienti da Israele, considerato un Paese rivale.