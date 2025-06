Iran, Israele ha attaccato il reattore di Arak

MeteoWeb

Secondo quanto riportato dai media iraniani, caccia israeliani avrebbero colpito il reattore nucleare di Arak. Durante la notte, l’esercito israeliano (IDF) aveva diffuso un messaggio in lingua farsi, invitando la popolazione locale a lasciare la zona in previsione dell’attacco. Il reattore ad acqua pesante di Arak si trova a circa 250 km da Teheran. Questo tipo di impianto utilizza acqua pesante per il raffreddamento, ma produce plutonio come sottoprodotto, una sostanza che può essere impiegata nella fabbricazione di armi nucleari. In tal modo, l’Iran avrebbe a disposizione un’alternativa all’arricchimento dell’uranio per l’eventuale sviluppo di un’arma atomica. Nel quadro dell’accordo sul nucleare del 2015 con le principali potenze mondiali, Teheran si era impegnata a riconvertire l’impianto di Arak per ridurre i rischi di proliferazione nucleare.