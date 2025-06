Arriva la risposta dell’Iran, lanciati 100 missili verso Israele: boati a Gerusalemme e Tel Aviv

MeteoWeb

L’esercito israeliano ha reso noto che l’Iran ha lanciato almeno 100 missili verso Israele. A Tel Aviv e Gerusalemme si sono uditi forti boati. Le sirene di allarme sono entrate in azione in tutto Israele poco dopo che l’esercito ha ordinato alla popolazione di riparare nei rifugi. La popolazione è stata invitata a obbedire alle istruzioni del Comando del Fronte Interno, secondo il quotidiano Ynet. Un’enorme colonna di fumo a forma di fungo si sta levando dal centro di Tel Aviv, riporta Ynet. “In questo momento – spiega l’IDF – l’Aeronautica Militare sta lavorando per intercettare e attaccare ovunque sia necessario allontanare la minaccia”.

Il portavoce dell’IDF ha riferito che “i sistemi di difesa stanno lavorando per intercettare la minaccia. È necessario entrare nelle aree protette e rimanervi fino a nuovo avviso“, si legge nella dichiarazione. “Lasciare l’area protetta sarà possibile solo dopo aver ricevuto un’istruzione esplicita, e dobbiamo continuare ad agire secondo le istruzioni del Comando del Fronte Interno”.