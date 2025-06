Iran, Teheran valuta la chiusura dello Stretto di Hormuz: tremano i mercati globali

MeteoWeb

L’Iran starebbe valutando seriamente la chiusura dello Stretto di Hormuz, il principale snodo mondiale per il traffico petrolifero. Lo riferiscono media locali citando le dichiarazioni di Esmail Kosari, membro della commissione sicurezza del parlamento iraniano. L’ipotesi ha già fatto impennare il prezzo del petrolio e generato forti preoccupazioni sui mercati internazionali. Lo riporta Al Jazeera, sottolineando come lo Stretto di Hormuz, situato tra Iran e Oman, è un punto di passaggio cruciale per l’export energetico globale.