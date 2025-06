Iran, gli USA spostano una terza portaerei verso il Medio Oriente, bombardieri strategici verso l’Oceano Indiano

MeteoWeb

Il gruppo d’attacco della portaerei USS Nimitz arriverà in Medio Oriente questo fine settimana, ha dichiarato un funzionario statunitense a Fox News. La Nimitz ha lasciato il Mar Cinese Meridionale lunedì. Inoltre, la USS Gerald R. Ford partirà per l’Europa la prossima settimana, ha dichiarato un funzionario della Marina statunitense, posizionando una terza portaerei americana più vicina al Medio Oriente, in concomitanza con gli attacchi aerei tra Israele e Iran. Israele ha lanciato una campagna aerea senza precedenti contro l’Iran la scorsa settimana e il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato di stare valutando se unirsi a Israele nella lotta.

“Il gruppo d’attacco della portaerei Gerald Ford partirà da Norfolk (Virginia) la mattina del 24 giugno per un dispiegamento programmato nell’area di responsabilità del Comando Europeo degli Stati Uniti”, ha dichiarato il funzionario della Marina americana. Prima nave di una nuova generazione di portaerei, la USS Gerald Ford è una nave a propulsione nucleare da 100mila tonnellate in servizio dal 2017.

Il gruppo d’attacco della portaerei statunitense Carl Vinson opera in Medio Oriente dall’inizio di quest’anno, prendendo parte a una campagna aerea contro i ribelli Houthi dello Yemen sostenuti dall’Iran.

Sei bombardieri strategici stealth B-2A Spirit americani hanno attraversato le Hawaii diretti alla base di Diego Garcia nell’Oceano Indiano, militarmente vicino all’Iran. Di recente, gli aerei di rifornimento sono avanzati dalle Hawaii verso ovest, in direzione di Diego Garcia. I bombardieri stealth trasportano bombe capaci di penetrare i bunker e di distruggere la struttura nucleare di Fordow. Circa 24 ore fino al loro arrivo.

Trump ha dichiarato ieri che deciderà se unirsi agli attacchi israeliani contro l’Iran entro le prossime due settimane, citando la possibilità di negoziati per porre fine al conflitto.

Diplomatici statunitensi ed europei hanno confermato che sono già in corso conversazioni riservate su chi potrebbe guidare l’Iran, sulla possibilità di mettere in sicurezza i siti e i materiali nucleari e sulle potenziali ricadute ambientali e sanitarie per gli alleati regionali di un attacco militare alle strutture nucleari.

Germania, Regno Unito e Irlanda evacuano i propri cittadini

Due Airbus delle forze armate tedesche sono atterrati oggi a Tel Aviv per evacuare 64 persone, comunicano il Ministero degli Esteri e quello della Difesa della Repubblica federale di Germania. L’operazione è stata condotta d’intesa con le autorità israeliane. I due velivoli sono attualmente in viaggio verso la Germania. Secondo i due Ministeri, nei giorni scorsi erano già state evacuate 345 persone con due voli speciali. È di ieri la notizia che i familiari del personale diplomatico sono stati invitati a lasciare Israele e l’Iran.

Secondo il New York Times, inoltre, il Regno Unito ha iniziato a organizzare voli charter per evacuare i suoi cittadini da Israele. L’Irlanda, invece, evacuerà i diplomatici da Teheran a causa del “deterioramento della situazione”, riporta Reuters.

La Svizzera chiude temporaneamente la sua ambasciata in Iran.

Intanto, un funzionario della Polizia iraniana afferma che “circa 5 milioni di persone hanno lasciato Teheran dopo gli attacchi israeliani”. Ovvero Israele finora ha salvato la vita di circa 5 milioni di iraniani. Sono oltre il 50% della popolazione della città.