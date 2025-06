L’Iran vieta l’uso di Starlink: la risposta di Teheran a Elon Musk

MeteoWeb

Il Parlamento iraniano ha ufficialmente vietato l’uso del servizio Internet satellitare Starlink, criminalizzandone il possesso e il funzionamento. Il divieto è stato emanato in seguito all’attivazione di Starlink da parte di Elon Musk in Iran il 14 giugno 2025, per contrastare le restrizioni su Internet imposte dal governo durante le crescenti tensioni con Israele. Nonostante il divieto, si stima che tra i 20.000 e i 40.000 terminali Starlink rimangano attivi nel Paese attraverso i canali del mercato nero. Le autorità hanno anche fatto appello all’Unione internazionale delle telecomunicazioni per disattivare questi dispositivi, citando preoccupazioni per la sicurezza nazionale.