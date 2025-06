L’Islanda senza nuvole: l’isola vista dallo Spazio durante insolita ondata di caldo | FOTO

MeteoWeb

La missione Copernicus Sentinel-3 ci mostra una rara veduta dell’Islanda priva di nuvole, acquisita il 17 maggio 2025. Nella sua posizione remota nell’Oceano Atlantico settentrionale, l’Islanda è la nazione europea più occidentale e uno dei luoghi abitati più a Nord del pianeta. L’isola è famosa per il suo paesaggio scenografico, che include vulcani, ghiacciai, laghi, distese di lava, sorgenti termali e più di 4.800 km di costa.

Il clima dell’Islanda la rende un habitat ideale per praterie rade, estese paludi e brughiere, piuttosto che per foreste lussureggianti. Sarebbe pertanto difficile distinguere la vegetazione e il terreno nudo in un’immagine satellitare a colori reali.

L’immagine a falsi colori è stata elaborata utilizzando il canale nel vicino infrarosso dello strumento OLCI (Ocean and Land Colour Instrument) di Sentinel-3. Evidenzia la vegetazione nei toni del rosso e facilita la distinzione tra aree vegetate e terreno nudo o campi di lava solidificata, che appaiono brunastri. Le aree più scure o addirittura nere denotano colate laviche più recenti.

Oltre l’11% dell’isola è coperto da ghiacciai – più che in tutta l’Europa continentale. La vasta area bianca nella parte orientale dell’isola è il Parco Nazionale del Vatnajökull, che ospita il ghiacciaio Vatnajökull. Con una superficie di circa 8.400 km quadrati e uno spessore medio del ghiaccio di oltre 900 metri, il Vatnajökull è il più grande ghiacciaio d’Europa.

La macchia bianca e circolare al centro è l’Hofsjökull, il terzo ghiacciaio più grande del Paese e il suo vulcano attivo più grande. L’area bianca allungata a Ovest dello Hofsjökull è il Langjökull, la seconda calotta glaciale più grande dell’Islanda.

Corpi idrici come fiumi e laghi glaciali appaiono come formazioni verde smeraldo sparse per l’isola. Il colore è dovuto ai sedimenti presenti nell’acqua, che poi sfociano nell’oceano, tingendo le sue acque blu scuro con tonalità di verde, visibili lungo le coste.

In alto a sinistra, vortici azzurri sono visibili nel mare al largo della costa della Groenlandia. Si tratta di piccoli frammenti di ghiaccio marino trasportati dal vento e dalle correnti oceaniche.

Questa immagine è stata acquisita durante un’insolita ondata di caldo che ha colpito l’Islanda dal 13 al 22 maggio 2025. Il 17 maggio, Sentinel-3 ha anche potuto ottenere un’immagine accurata della temperature della superficie terrestre utilizzando i dati dello strumento Sea and Land Surface Temperature Radiometer della missione.