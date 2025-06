Israele annuncia: “barca Madleen dirottata”. Gli attivisti: “equipaggio rapito dagli israeliani”

MeteoWeb

Il Ministero degli Esteri israeliano ha confermato che la barca umanitaria Madleen, diretta verso Gaza con a bordo l’attivista svedese Greta Thunberg, è stata intercettata e sta per attraccare in Israele. I passeggeri, tra cui 12 volontari internazionali, saranno rimpatriati. La nave, noleggiata dalla ONG Freedom Flotilla, è stata abbordata dalle forze israeliane che, secondo l’organizzazione, hanno interrotto le comunicazioni e “rapito” l’equipaggio. Il ministro della Difesa Israel Katz ha ordinato che agli attivisti arrestati fosse mostrato un video sulle atrocità commesse da Hamas il 7 ottobre 2023, accusandoli di sostenere il gruppo terroristico.

Tra gli attivisti c’è anche lo spagnolo Sergio Toribio, che ha lanciato un appello video chiedendo al governo spagnolo di intervenire per la loro liberazione, denunciando il sequestro da parte delle “forze israeliane di occupazione“. Simili video sono stati pubblicati da Greta Thunberg e altri attivisti, tra cui l’europarlamentare Rima Hassan. L’organizzatrice della Freedom Flotilla, Huwaida Arraf, ha definito l’arresto “arbitrario e illegale”, sostenendo che Israele non ha giurisdizione sui volontari e non può punirli per portare aiuti umanitari o per sfidare un blocco definito “illegale” dal diritto internazionale.