Israele ha “il pieno controllo” dello spazio aereo dell’Iran: Ali Khamenei tratta la fuga in Russia

L’Aeronautica militare israeliana ha stabilito una “piena superiorità aerea” sulla capitale iraniana Teheran. Lo ha dichiarato il portavoce delle Forze di difesa israeliane (Idf), generale di brigata Effie Defrin, nel corso di una conferenza stampa. Defrin ha aggiunto che l’aeronautica ha distrutto un terzo dei lanciatori di missili balistici dell’Iran e sta riuscendo a ostacolare “gran parte” dei suoi attacchi contro Israele. Stando alle dichiarazioni del portavoce delle Idf, tra ieri sera e questa mattina sono stati lanciati contro Israele 65 missili balistici e decine di droni in due raffiche, la maggior parte dei quali è stata intercettata, anche se tre impatti hanno ucciso otto persone.

Secondo Defrin, l’Iran aveva l’obiettivo di lanciare almeno il doppio dei missili. Tuttavia, 20 missili balistici sono stati simultaneamente presi di mira dall’Aeronautica israeliana in Iran prima che potessero essere lanciati, ha riferito il generale. In base a quanto affermato dalle Idf, circa 50 aerei da combattimento e droni hanno individuato e colpito anche i siti di stoccaggio dei missili e i centri di comando. Le Idf hanno affermato che dall’inizio del conflitto scoppiato venerdì scorso, 13 giugno, sono stati distrutti oltre 120 lanciamissili balistici iraniani.

Il numero dei missili lanciati dall’Iran verso Israele sta diminuendo di giorno in giorno:

La Guida Suprema Ali Khamenei tratta la fuga in Russia

Il Teheran Times, sito vicino all’opposizione iraniana, riferisce di aver ottenuto informazioni secondo cui Ali Asghar Hejazi, vicecapo di gabinetto di Ali Khamenei, insieme ad altri alti funzionari, sono in trattative con le autorità russe per evacuare i vertici della Repubblica Islamica insieme alle loro famiglie dal Paese, se necessario. Secondo la testata, un alto funzionario russo ha contattato Hejazi e gli ha assicurato che, se la situazione fosse peggiorata, lui e la sua famiglia sarebbero stati evacuati dall’Iran attraverso un corridoio sicuro. Secondo il rapporto, anche altri esponenti di alto rango della Repubblica islamica hanno ricevuto chiamate simili e alcuni di loro stanno definendo le loro vie di fuga. In precedenza, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu aveva affermato che nel Paese vi erano segnali del fatto che “i leader più anziani del regime iraniano stavano facendo le valigie“. Il rovesciamento del regime islamico in Iran significherebbe la fine della Repubblica islamica che, con una rivoluzione violenta, nel 1979 ha cacciato lo scià di Persia e riportato l’Iran nel Medioevo.