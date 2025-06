Israele distrugge l’ultimo backup dell’archivio nucleare iraniano: è il colpo finale alla memoria atomica

MeteoWeb

A distanza di 7 anni dopo il furto da parte del Mossad dell’archivio nucleare iraniano, l’IDF ha distrutto il backup. Uno degli obiettivi attaccati negli ultimi giorni è il backup dell’archivio nucleare iraniano, che contiene le conoscenze organizzative accumulate dalla Repubblica Islamica in materia di sviluppo atomico. Si tratta di una mossa significativa, perché dopo che Israele ha eliminato tutti gli scienziati nucleari delle guardie rivoluzionarie islamiche che hanno acquisito conoscenze sui sistemi d’arma e sull’arricchimento dell’uranio attraverso decenni di ricerca per tentativi ed errori, ora è stato distrutto quello che è considerato l’ultimo backup per la documentazione di queste conoscenze.