Israele: “Greta Thunberg sta lasciando il Paese”

Dopo essere stata fermata insieme ad altri attivisti a bordo della nave umanitaria Madleen diretta a Gaza e condotta all’aeroporto di Tel Aviv per essere espulsa, l’attivista svedese Greta Thunberg sta lasciando il Paese, a bordo di un volo per la Francia. “Greta Thunberg sta lasciando Israele su un volo per la Francia“, si legge in un messaggio del Ministero degli Esteri israeliano, accompagnato da foto di Thunberg a bordo di un aereo.