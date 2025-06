Israele-Iran: missili balistici abbattuti fuori dall’atmosfera dai sistemi Arrow e THAAD | VIDEO

MeteoWeb

Il conflitto tra Israele e Iran alimenta una crescente tensione in Medio Oriente, con attacchi mirati e scenari sempre più preoccupanti. Come conferma un video cieli del Nord di Israele si sono illuminati nelle ultime ore quando i sistemi di difesa aerea israeliani hanno intercettato in tempo reale una raffica di missili balistici lanciati dall’Iran. Le immagini, riprese da diverse fonti sul territorio, mostrano gli intercettori – probabilmente sistemi Arrow-2 o David’s Sling – colpire i bersagli in volo, scongiurando così danni estesi alle infrastrutture civili e militari della zona. Tuttavia, non tutte le difese hanno funzionato come previsto. Secondo le prime analisi, il sistema THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) dispiegato dagli Stati Uniti in supporto agli alleati nella regione, non sarebbe riuscito a neutralizzare alcuni dei missili in arrivo.

Nel frattempo, l’Iran non sembra intenzionato a fermarsi: fonti dell’intelligence riferiscono che ulteriori lanci potrebbero essere imminenti. Le forze militari in stato di massima allerta, mentre cresce il timore di una rapida escalation del conflitto.