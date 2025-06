MeteoWeb

Un ospedale nella città di Be’er-Sheva, nel Sud di Israele, è stato colpito da uno dei missili lanciati dall’Iran: è quanto ha riferito la portavoce dell’ospedale Soroka Medical Center. “Ci sono danni ingenti in diverse aree. Stiamo attualmente valutando i danni, compresi i feriti. Vi chiediamo di non recarvi in ospedale ora“, ha dichiarato il Soroka Hospital di Be’er-Sheva.