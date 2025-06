L’Israele revoca le restrizioni, il traffico aereo torna alla normalità. L’Iran: “finita la guerra di 12 giorni”

MeteoWeb

L’esercito israeliano ha annunciato la revoca delle restrizioni imposte alla popolazione durante la guerra con l’Iran, mentre le autorità aeroportuali hanno comunicato il “ritorno alla normalità” del traffico aereo. “Tutte le zone del Paese” passano “alla piena attività senza restrizioni”, ha indicato l’esercito in un comunicato. Le nuove direttive della Difesa annullano la chiusura delle scuole e dei negozi non essenziali, nonché il divieto di assembramenti pubblici imposto nel quadro della guerra scatenata da Israele contro l’Iran il 13 giugno. L’Autorità aeroportuale israeliana ha annunciato da parte sua la ripresa della “piena attività” negli aeroporti internazionali di Tel Aviv (Ben-Gurion) e Haifa (nord). “Nel quadro del ritorno alla normalità, sono state revocate le limitazioni sul numero di voli in arrivo e in partenza, nonché sul numero di passeggeri per volo”, ha indicato l’Autorità in un comunicato.

L’annuncio del presidente iraniano

Il presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, ha annunciato questa sera “la fine della guerra di 12 giorni imposta” da Israele, in un messaggio scritto alla nazione, pubblicato dall’agenzia Irna. “Oggi dopo l’eroica resistenza della nostra grande nazione, che sta scrivendo la storia con la sua determinazione, siamo testimoni dell’istituzione di una tregua e dalla fine di questa guerra di 12 giorni, imposta dall’avventurismo e la provocazione” di Israele, si legge nel messaggio.