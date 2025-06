In Italia oltre 636mila frane, nel 2025 già 10

MeteoWeb

L’Italia ha registrato oltre 636mila frane nel corso della sua storia, e il 2025 ha già contato 10 nuovi episodi, mentre il 2024 si è concluso con 129 eventi. L’ultima frana si è verificata il 28 maggio nel comune di Foza, in provincia di Vicenza: un masso si è staccato da un pendio ed è precipitato su una strada provinciale. Questi dati provengono da IdroGeo, la piattaforma nazionale dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) dedicata al monitoraggio del dissesto idrogeologico, che mette in evidenza la diffusione di questo fenomeno naturale nel territorio italiano, un fenomeno tanto frequente quanto difficile da prevedere e ancora poco conosciuto.

Le mappe interattive disponibili su IdroGeo mostrano chiaramente che gran parte del territorio italiano, escluse le aree pianeggianti, è soggetta a un’elevata pericolosità. Circa il 2,2% della popolazione – ovvero più di 1.300.000 persone – risiede in zone a rischio.