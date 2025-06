L’Italia alza il livello di allerta: stretta su 1.000 obiettivi sensibili dopo l’attacco USA in Iran, la situazione

MeteoWeb

L’Italia si blinda di fronte alle tensioni internazionali. A seguito dell’operazione militare statunitense in Iran, che ha acceso i riflettori sulla stabilità globale, il Ministero dell’Interno ha mobilitato le forze, concentrandosi su circa mille obiettivi sensibili legati a interessi USA e israeliani. È massima allerta per prevenire e contrastare ogni potenziale minaccia terroristica sul territorio nazionale. La decisione è emersa dalla riunione del Comitato Nazionale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. L’incontro ha stabilito un potenziamento delle attività di prevenzione e analisi dei rischi per la sicurezza interna, con un focus specifico sulle misure antiterrorismo.

Massima vigilanza su siti sensibili

Al vertice hanno partecipato le Forze dell’Ordine, le agenzie di intelligence e le strutture dedicate alla cybersicurezza. Su impulso del Ministro Piantedosi, è stata disposta la massima allerta per oltre 29.000 siti sottoposti a vigilanza in Italia, inclusi più di 10.000 infrastrutture critiche. In mattinata, la riunione del Comitato è stata preceduta da un incontro del Comitato di Analisi Strategica Antiterrorismo (CASA). Questo organismo tecnico, composto da esperti delle forze di polizia e delle agenzie di intelligence, ha presentato gli esiti delle recenti attività investigative e definito le nuove direttrici operative. L’obiettivo è affrontare i potenziali impatti sulla sicurezza nazionale derivanti dalla crisi in Medio Oriente e dal deterioramento del quadro geopolitico internazionale.