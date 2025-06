L’Italia partner all’India Space Congress in corso a Delhi

MeteoWeb

Per il secondo anno consecutivo, l’Italia partecipa come Paese partner all’India Space Congress 2025, in corso a New Delhi. “L’evento segna un forte allineamento tra la tradizione aerospaziale dell’Italia e il programma spaziale in rapido sviluppo dell’India, creando un nuovo slancio per partnership strategiche nell’ambito della space economy”, sottolinea Antonietta Baccanari, direttore dell’Ufficio Ice-Agenzia di New Delhi, che ha organizzato la partecipazione dell’Italia. “La nostra partecipazione è una dichiarazione di intenti: le capacità aerospaziali italiane, dalla ricerca upstream alle applicazioni downstream, si integrano perfettamente con le ambizioni dell’India. Insieme, puntiamo a costruire un quadro di cooperazione che vada oltre il trasferimento tecnologico per promuovere joint venture, scambio di talenti e partenariati strategici a lungo termine”.

“Il partenariato tra ISRO e l’Agenzia Spaziale Italiana”, ricorda ancora Baccanari, “è entrato in una nuova, entusiasmante fase nell’ambito del Piano d’Azione Strategico Congiunto Italia-India 2025-2029, che estende la collaborazione all’osservazione della Terra, all’eliofisica e alla scienza lunare, riflettendo una visione condivisa per un uso pacifico e sostenibile dello spazio”.

La Country Session riservata all’Italia ha visto relatori rappresentanti di istituzioni e industrie, dall’Agenzia Spaziale Italiana, all’Ambasciata d’Italia in India, a Leonardo Aerospace, Defence and Security India, ELT Group e Leaf Space LLC. Altre aziende italiane presenti all’evento sono Sicilsat Communications e Zoppas Industries; per tutte il punto di riferimento è lo stand istituzionale Ice-Agenzia e Asi, allestito per offrire agli operatori indiani ulteriori opportunità di conoscenza dell’ecosistema spaziale italiano.