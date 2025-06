Medio Oriente, la situazione degli italiani: in Israele sono 20 mila, in Iran 400. Domenica un volo speciale da Sharm el Sheikh a Verona

MeteoWeb

Per agevolare il rientro in Italia dei connazionali presenti in Israele, l’Unità di Crisi della Farnesina sta coordinando l’organizzazione di un volo charter in partenza da Sharm el Sheikh (Egitto) il prossimo 22 giugno, con arrivo previsto a Verona. Lo riferisce la Farnesina in una nota, sottolineando che il volo è riservato ai cittadini italiani e ai loro familiari in possesso di passaporto italiano o di altro Paese Ue. L’iniziativa ha natura di facilitazione e prevede il trasferimento da Tel Aviv o Gerusalemme a Sharm el Sheikh, seguito dal volo per l’Italia. E’ previsto un contributo economico complessivo di 500 euro per adulto.

Il Vicepremier e Ministro degli Esteri, Antonio Tajani: “Stiamo lavorando per facilitare l’uscita da Teheran e da Israele dei nostri connazionali che intendono lasciare questi Paesi. Stiamo organizzando dei voli charter che sono a pagamento perché non si tratta di una evacuazione ma di un aiuto e di un coordinamento agli italiani che intendono lasciare l’Iran e Israele. In Israele ci sono circa 20 mila italiani, mentre in Iran erano 450 ma adesso credo siano 400“.

Gli italiani in Iran stanno avendo problemi con le comunicazioni, hanno difficoltà ad usare le reti mobili locali e quindi l’ambasciata sta facendo un grandissimo sforzo per contattare i connazionali che in questo momento hanno bisogno d’assistenza e per fare da ponte con i famigliari in Italia. Lo ha detto Nicola Minasi, capo dell’unità di crisi della Farnesina, durante un briefing con i giornalisti nell’ambito conflitto in corso tra Iran e Israele. “L’informazione per tutti gli italiani in Iran è che è possibile, per chi vuole, dirigersi verso diverse vie d’uscita, soprattutto con l’Azerbaigian, con l’Armenia e con la Turchia. Qualcuno si è anche diretto verso il Turkmenistan“, ha affermato Minasi. “E’ sempre molto importante avvisare, con l’eccezione della Turchia, le ambasciate italiane nei Paesi di destinazione“, ha aggiunto. “Nel caso dell’Azerbaigian si può fare il visto online. Tutte le informazioni sono pubblicate sul nostro sito viaggiare sicuri“, ha ricordato il funzionario. La situazione dei nostri connazionali in Israele è diversa ed è “in via di sviluppo“. “Abbiamo anche organizzato su indicazione del ministro degli Esteri Antonio Tajani un charter da Sharm el Sheik in partenza domenica sera e stiamo organizzando anche dei bus“, ha concluso Minasi.