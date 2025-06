Kenya, crolla miniera d’oro nel West Pokot: almeno 4 morti e diversi feriti, si riaccende il dibattito sulla sicurezza

MeteoWeb

Almeno quattro persone sono morte e diverse sono rimaste ferite sabato a seguito del crollo di una miniera d’oro nella contea di West Pokot, nel Kenya nordoccidentale, secondo quanto riportato dalle autorità locali. L’incidente è avvenuto nelle prime ore del mattino, intorno alle 2:00 ora locale (le 1 del mattino di oggi in Italia), mentre un gruppo di minatori artigianali stava lavorando in un sito minerario nel villaggio di Karon, vicino al fiume Turkwel. “Alcuni minatori artigianali sono rimasti uccisi dopo una piccola frana in un sito minerario vicino al fiume Turkwel (…). La polizia è arrivata sul posto e ha confermato la presenza di circa 15 persone nel sito minerario”, ha dichiarato ai media locali il commissario di West Pokot, Khalif Abdullahi. Secondo Abdullahi, le vittime sono state sepolte dopo il crollo della miniera, mentre i feriti sono stati trasportati al Kapenguria Referral Hospital.

Nel frattempo, il capo della sub-località di Kositei, Joseph Siwa, ha confermato che i minatori “erano andati a cercare oro, ma sono stati sepolti vivi quando la miniera è crollata”. Le operazioni di soccorso continuano con la partecipazione dei servizi di emergenza della contea e della Croce Rossa keniota. L’incidente ha riaperto il dibattito sulla sicurezza dell’attività mineraria artigianale nella regione, dove i leader locali chiedono la sospensione di queste attività, denunciando lo sfruttamento da parte di stranieri, il degrado ambientale ei crescenti conflitti tra clan per il controllo dei giacimenti. “Ci opponiamo fermamente all’attività mineraria illegale a scopo commerciale nel West Pokot. Queste operazioni, guidate dall’avidità e condotte senza riguardo per la sicurezza e le normative, continuano a mettere in pericolo vite umane ea sfruttare le nostre terre e la nostra gente”, ha denunciato Peter Lochakapong, deputato della contea.