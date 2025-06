Kubilius: “l’Italia eccelle nello spazio, avanti con sinergia Ue”

MeteoWeb

“I risultati raggiunti dall’Italia in ambito spaziale sono eccezionali e possono essere ulteriormente rafforzati attraverso la cooperazione europea“. Lo scrive su X il Commissario Ue per la Difesa, Andrius Kubilius, riportando le impressioni raccolte dalla missione di questa settimana in Italia, “con particolare attenzione allo spazio, all’industria spaziale e all’innovazione”. “Grazie al Ministro Adolfo Urso per il caloroso benvenuto!”, ha aggiunto.