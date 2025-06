La Pelosa, turista asiatico di circa 30 anni muore in mare a Stintino

MeteoWeb

Un turista di origine asiatica di circa 30 anni, è morto questo pomeriggio nel mare de La Pelosa, a Stintino. L’uomo era in vacanza in Sardegna con un amico. L’allarme è stato dato da altri bagnanti in spiaggia, che hanno visto il corpo galleggiare. Probabilmente il turista è stato colto da un malore mentre faceva il bagno, ma sarà l’autopsia disposta dalla magistratura di Sassari a stabilire le cause esatte del decesso. Il corpo è stato recuperato in mare dagli uomini della guardia costiera di Porto Torres, intervenuti sul posto con una delle loro motovedette. Una volta in banchina, il cadavere è stato trasferito all’istituto di medicina legale di Sassari.