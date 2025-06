Esondato il Lago di Como: toccati i 132 cm, caos viabilità

MeteoWeb

Nella notte il lago di Como è esondato, causando la chiusura completa del lungolago al traffico in entrambe le direzioni da parte della polizia locale. Il livello dell’acqua ha raggiunto i 132 cm, superando di 12 cm la soglia di allarme per l’esondazione. L’acqua ha sommerso la carreggiata davanti a piazza Cavour, fuoriuscendo anche dai tombini.

Como si prepara a un’altra giornata di forti disagi alla viabilità. Il lungolago resta chiuso al traffico, mentre per i veicoli in arrivo da piazza Matteotti e diretti a Cernobbio è stata predisposta una deviazione attraverso la Zona a Traffico Limitato, con transito in via Rodari, piazza Roma e uscita su via Cairoli.

Polizia locale e Protezione Civile sono in servizio costante, e invitano i cittadini a utilizzare percorsi alternativi e a pianificare gli spostamenti con anticipo, a causa dei probabili rallentamenti lungo le principali vie cittadine.

