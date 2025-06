Lago di Bilancino, tragedia a Barberino del Mugello: trovato morto il bimbo scomparso in acqua

MeteoWeb

Si è concluso tragicamente il pomeriggio di ricerche al lago di Bilancino, nel comune di Barberino del Mugello (Firenze), dove un bambino di 10 anni, di nazionalità marocchina, era scomparso mentre faceva il bagno in prossimità della spiaggia della Cavallina. Dopo ore di perlustrazione da terra, dall’aria e in acqua, i sommozzatori dei Vigili del Fuoco hanno purtroppo individuato e recuperato il corpo senza vita del minore. Le operazioni di ricerca sono scattate intorno alle 17:05, con l’immediato intervento dei Vigili del Fuoco del comando di Firenze e delle squadre dei distaccamenti di Barberino del Mugello e Calenzano.

Le attività di ricerca si sono svolte su più fronti: via terra, via acqua con l’ausilio di un mezzo nautico, e dal cielo, grazie all’elicottero Drago 147 del reparto volo di Bologna. La zona, caratterizzata da una fitta vegetazione, ha reso particolarmente difficoltose le operazioni, richiedendo un meticoloso lavoro di coordinamento da parte del funzionario dei Vigili del Fuoco presente sul posto e dell’Unità di Comando Locale. Il corpo del piccolo è stato rinvenuto nel tardo pomeriggio dai sommozzatori del nucleo specializzato, inviati dalla sede centrale di Firenze, in corrispondenza del punto in cui era stato visto per l’ultima volta.