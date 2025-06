Il lancio del satellite Meteosat Third Generation – Sounder 1: i dettagli sulla presentazione

MeteoWeb

E’ in programma il lancio del satellite Meteosat Third Generation – Sounder 1 (MTG-S1), che ospita la missione Copernicus Sentinel-4. MTG-S1 sarà il primo satellite a scandaglio europeo operativo in orbita geostazionaria. Con il suo Infrared Sounder effettuerà un’analisi iperspettrale dell’atmosfera, che fornirà profili di temperatura e umidità a integrazione dei dati provenienti da satelliti come MTG-I. Trasporterà anche la missione Copernicus Sentinel-4 dell’Unione Europea. Come secondo satellite del programma Meteosat di nuova generazione, migliorerà il nowcasting e le previsioni meteorologiche, permettendo un tracciamento più preciso dei sistemi meteorologici in rapida evoluzione.

MTG-S1 fornirà ai servizi meteorologici europei dati completamente nuovi per consentire lo sviluppo di applicazioni all’avanguardia e permettere ai cittadini, alle società e alle economie di diventare più resilienti ai cambiamenti climatici.

Data: media briefing di pre-lancio – 24 giugno 2025 alle ore 13:00

Relatori: