Il lander privato giapponese Resilience tenta l’allunaggio ma il suo destino è incerto

Un lander lunare privato giapponese ha tentato oggi un atterraggio sulla Luna, ma il suo destino è ancora incerto mentre i controllori di volo si affannano per capire cosa sia successo. Il tentativo di allunaggio della compagnia ispace con sede a Tokyo è stato l’ultimo passo nella corsa commerciale alla Luna in rapida espansione. Il webcast dell’atterraggio della compagnia è passato a un video preregistrato mentre i controllori di volo si riunivano davanti agli schermi dei computer, fissando in silenzio. Dieci minuti dopo l’atterraggio pianificato, non c’era ancora nessuna comunicazione ufficiale sul tentativo di allunaggio.

Il tentativo bis arriva due anni dopo che il primo lancio lunare della compagnia si è concluso con uno schianto, dando origine al nome “Resilience” per il suo lander successore. “Resilience” contiene un rover con una pala per raccogliere la terra lunare e una casa rossa giocattolo di un artista svedese che verrà calata sulla superficie polverosa della Luna.

La corsa dei privati alla Luna

A lungo appannaggio dei governi, la Luna è diventata un obiettivo per le aziende private nel 2019, con più flop che successi lungo il percorso. Lanciato a gennaio dalla Florida in un lungo e tortuoso viaggio, Resilience è entrato in orbita lunare il mese scorso. Ha condiviso un volo SpaceX con Blue Ghost di Firefly Aerospace, che ha raggiunto la Luna più velocemente ed è diventata la prima entità privata ad atterrare con successo a marzo.

Un’altra azienda statunitense, Intuitive Machines, è arrivata sulla Luna pochi giorni dopo Firefly. Ma il lander ù è atterrato di faccia in un cratere vicino al polo sud della Luna ed è stato dichiarato inutilizzabile nel giro di poche ore.

La missione Resilience

Resilience sta prendendo di mira la parte superiore della Luna, un luogo meno ostile rispetto alla parte inferiore in ombra. Il team di ispace ha scelto un’area pianeggiante con pochi massi nel Mare Frigoris o Mare del Freddo, una regione lunga e stretta piena di crateri e antiche colate laviche che si estende sul livello settentrionale del lato visibile. Una volta sistemato e con energia e comunicazioni funzionanti, il rover da 2,3 metri trasmetterà le immagini, il che è previsto diverse ore dopo l’atterraggio. Ci vorrà almeno il weekend, secondo ispace, prima che il lander abbassi il rover sulla superficie lunare.

Realizzato in plastica rinforzata con fibra di carbonio e dotato di quattro ruote, il rover di ispace, costruito in Europa e chiamato Tenacious, è dotato di una telecamera ad alta definizione per esplorare l’area e di una pala per raccogliere del terriccio lunare per la NASA. Il rover, che pesa solo 5 chilogrammi, rimarrà vicino al lander, muovendosi in cerchio a una velocità inferiore a un paio di centimetri al secondo. È in grado di allontanarsi fino a un chilometro dal lander e dovrebbe essere operativo per tutta la durata della missione, che durerà due settimane, ovvero il periodo diurno.

Oltre agli esperimenti scientifici e tecnologici, c’è un tocco artistico. Il rover ospita un minuscolo cottage rosso in stile svedese con finiture bianche e una porta verde, soprannominato “Moonhouse” dal suo creatore Mikael Genberg, da posizionare sulla superficie lunare.

Un trampolino di lancio

Takeshi Hakamada, CEO e fondatore di ispace, considera l’ultimo sbarco sulla Luna “solo un trampolino di lancio“, con il prossimo lander, molto più grande, in partenza entro il 2027 con la collaborazione della NASA, e altri ancora a seguire. “Non stiamo cercando di monopolizzare il mercato. Stiamo cercando di costruirlo”, ha dichiarato Jeremy Fix, ingegnere capo della filiale statunitense di ispace, in una conferenza il mese scorso. “È un mercato enorme, un potenziale enorme”. Fix ha osservato che ispace, come altre aziende, non ha “fondi infiniti” e non può permettersi ripetuti fallimenti. Pur non divulgando il costo dell’attuale missione, i funzionari dell’azienda hanno affermato che è inferiore a quello della prima, che ha superato i 100 milioni di dollari.

Altre missioni

Altre due aziende statunitensi puntano allo sbarco sulla Luna entro la fine dell’anno: Blue Origin di Jeff Bezos e Astrobotic Technology. Il primo modulo lunare di Astrobotic ha mancato completamente la Luna nel 2024, schiantandosi attraverso l’atmosfera terrestre.

Per decenni, i governi hanno gareggiato per raggiungere la Luna. Solo cinque Paesi hanno portato a termine con successo allunaggi robotici: Russia, Stati Uniti, Cina, India e Giappone. Di questi, solo gli Stati Uniti hanno portato esseri umani sulla Luna: 12 astronauti della NASA dal 1969 al 1972. La NASA prevede di inviare quattro astronauti attorno alla Luna il prossimo anno. Questo dovrebbe essere seguito, un anno o più dopo, dal primo allunaggio con equipaggio in oltre mezzo secolo, con la Starship di SpaceX che fornirà il trasporto dall’orbita lunare fino alla superficie. Anche la Cina ha piani per l’allunaggio dei propri astronauti entro il 2030.