Lazio, grave incendio a ridosso delle case a Montorio Romano: evacuazioni | VIDEO

In corso un grave incendio che lambisce le abitazioni a Montorio Romano. Due squadre della Protezione Civile di Nerola sono intervenute nel primo pomeriggio e stanno tutt’ora operando, insieme ad altre associazioni e ai Vigili del Fuoco di Montelibretti. Sul posto opera anche l‘elicottero regionale. Il Comune invita i cittadini in via delle Pantane e colle dei sassi ad “allontanarsi immediatamente dall’area interessata. Si prega di lasciare libera la strada per consentire il rapido intervento dei mezzi di soccorso. Ogni intralcio può compromettere la sicurezza e i tempi di intervento”.