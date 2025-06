Leonardo e Airbus insieme per l’evoluzione dell’elicottero Nh90

MeteoWeb

Airbus Helicopters e Leonardo “uniscono le forze per avviare uno studio finalizzato a definire le basi dell’evoluzione a lungo termine dell’NH90, noto come Block 2, su richiesta di Nahema (Nato Helicopter Management Agency)”. Lo indica Airbus con una nota, spiegando che “l’aggiornamento del Block 2 includerà significativi miglioramenti strutturali dell’elicottero, tra cui avionica modulare, maggiore omogeneità di configurazione, migliori prestazioni e semplificazione della manutenzione, oltre a nuove capacità nel campo del combattimento collaborativo, della connettività e del teaming con e senza equipaggio”.

Lo studio, “che dovrebbe essere contrattualizzato con Nahema entro la fine dell’anno, consentirà alle nazioni coinvolte di definire i prossimi passi per l’evoluzione Block 2 in un orizzonte temporale coerente con altri studi in corso sulle capacità e tecnologie di nuova generazione”.