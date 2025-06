L’Idf pubblica i video dei missili balistici dell’Iran: ecco perchè le basi sono state attaccate. Le immagini dallo Spazio

MeteoWeb

L’IDF (esercito di Israele) ha completato una serie di attacchi contro il sistema missilistico terra-terra del regime iraniano. Nelle ultime ore, i caccia da combattimento dell’Aeronautica militare di Gerusalemme, sotto la guida precisa dell’intelligence militare AMAN, hanno completato una serie di attacchi contro il sistema missilistico terra-terra del regime iraniano.

Gli attacchi hanno distrutto decine di lanciatori, depositi di missili terra-terra e altri siti militari. In uno dei siti attaccati nell’Iran occidentale, un meccanismo di lancio unico nel suo genere è stato installato all’interno di container.

Durante la guerra, il regime iraniano ha lanciato centinaia di missili terra-terra in territorio israeliano. Distruggere questi missili è un compito fondamentale per proteggere i cittadini dello Stato di Israele. L’arsenale missilistico del regime iraniano contiene missili con gittata di migliaia di chilometri. Lasciare questi missili nelle mani del regime iraniano rappresenta un pericolo per la Regione e per il mondo intero.

I video forniti dall’Idf:

Le immagini satellitari mostrano la distruzione della base missilistica di Kermanshah in Iran:

Distrutto anche l’impianto nucleare di Natanz: