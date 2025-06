Logista spinge l’innovazione: al fianco di Hyperloop UPV verso un trasporto più veloce, pulito e sostenibile

MeteoWeb

Logista, principale distributore in Europa di prodotti e servizi per i punti vendita, sostiene da tempo il progetto Hyperloop sviluppato da un team di ingegneri dell’Università Politecnica di Valencia (UPV). Con il supporto di Logista, il veicolo è stato trasportato da Valencia a Barcellona per essere presentato a due delle più importanti fiere del settore industriale e tecnologico: Advanced Factories e Advanced Machine Tools. Il prossimo luglio, Hyperloop UPV andrà a Groningen, nei Paesi Bassi, per partecipare alla European Hyperloop Week (EHW) dove verrà presentato un nuovo prototipo e si annunceranno gli sviluppi tecnici. Logista consentirà il trasporto di un nuovo veicolo più grande, che integrerà tutti questi progressi tecnici con l’obiettivo di consentire un trasporto più veloce, più pulito e più sostenibile per il futuro.

Juan José Guajardo-Fajardo, Direttore Risorse Umane, Marketing e Comunicazione di Logista Corporate, ha dichiarato: “Logista è orgogliosa di accompagnare il team di Hyperloop UPV nel suo percorso verso l’innovazione. Siamo entusiasti di vedere come Hyperloop UPV cresca ogni anno grazie al fantastico team di giovani ingegneri coinvolti nel progetto e grazie al supporto di Logista. Il loro impegno per un trasporto più efficiente e sostenibile è pienamente in linea con la nostra visione per il futuro”.

Le innovazioni di Hyperloop

Il progetto sta progredendo rapidamente grazie allo sviluppo dell’innovativo motore elettrico DLIM, progettato in-house. Questo motore permette un’accelerazione di 7,26 m/s² – un valore paragonabile a quello delle auto sportive di fascia alta – e velocità fino a 120 km/h con un peso di 250 kg. Quest’anno, il nuovo prototipo ha incorporato anche due innovazioni tecniche di grande rilevanza: da un lato, la frenata rigenerativa, che consente di recuperare energia durante la frenata per ricaricare le batterie; e dall’altro, i caricabatterie integrati, che eliminano la necessità di staccare le batterie per la ricarica, avvicinando questa tecnologia a un modello più scalabile e funzionale.

Inoltre, sono stati effettuati test in pista per ottimizzare il nuovo sistema di alimentazione dei supercondensatori e per verificare il corretto funzionamento delle schede di controllo (PCB) e dei sensori del veicolo. I risultati sono stati promettenti e il team dell’Università Politecnica di Valencia è ora pronto per avviare il motore e continuare con la fase di test dinamico.

Hyperloop, noto come il quinto mezzo di trasporto, combina la velocità del viaggio aereo – circa 1.000 km/h – con il comfort e la frequenza della ferrovia. Il concetto è semplice: le capsule levitano in tubi a bassa pressione, eliminando l’attrito superficiale causato dall’aria attraverso la levitazione magnetica in un ambiente “vicino al vuoto”.