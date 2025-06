Lombardia, bodycam ai medici del Pronto soccorso: la Regione lavora al progetto

MeteoWeb

La Regione Lombardia sta pensando di fornire delle bodycam ai medici dei Pronto soccorso per tutelarli dalle aggressioni. “Siamo a buon punto per la consegna delle telecamere negli ospedali. Le risorse, oltre tre milioni, strada facendo aumenteranno un po’. Stiamo parlando anche delle bodycam da fornire in un prossimo futuro anche ai medici del Pronto soccorso, cosa che abbiamo già fatto almeno in parte per le ambulanze di Areu. Stiamo lavorando per aumentare queste telecamere, questo sarà certamente un freno e darà una maggiore percezione di sicurezza” ha spiegato l’assessore alla Sicurezza della Regione Lombardia Romano La Russa.

“Sulla sperimentazione stiamo ancora discutendo. L’idea – ha aggiunto – è iniziare a farla avere a tutti nei Pronto soccorso che sono quelli che stanno in trincea. Il medico, in via ipotetica, può accenderla quando lo ritiene opportuno”.