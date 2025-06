Milano, presentata in Regione Lombardia convenzione per i nuovi alloggi destinati ai Vigili del Fuoco | FOTO

MeteoWeb

Il Sottosegretario all’Interno Emanuele Prisco, accompagnato dal direttore centrale per l’Emergenza Marco Ghimenti e dal direttore della Lombardia Fabrizio Piccinini, ha incontrato nella sede della Regione Lombardia il Presidente Attilio Fontana e l’assessore alla Casa e Housing Paolo Franco. Presentata oggi una convenzione, di natura sperimentale ma con forte potenzialità replicativa, tra il Ministero dell’Interno e le ALER lombarde per garantire alloggi accessibili ai Vigili del Fuoco, con particolare attenzione a chi presta servizio lontano dalla propria residenza.

Il Ministero dell’Interno ha inoltre istituito un fondo triennale da 3,1 milioni di euro (2024-2026) per la sistemazione di immobili demaniali da destinare alloggiativamente al personale.

“Garantire un alloggio accessibile agli operatori della sicurezza significa rafforzare il sistema e sostenere chi ogni giorno garantisce la sicurezza dei cittadini“, ha dichiarato il sottosegretario Prisco. “L’obiettivo è estendere questo modello anche ad altre regioni, rafforzando la rete di sostegno al personale operativo”.

La qualità della vita del personale incide direttamente sulla qualità del servizio: sostenere i Vigili del Fuoco fuori dal momento dell’emergenza significa migliorare anche la capacità di risposta nei momenti più critici.

All’incontro in Regione Lombardia, è seguita una visita presso il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Milano per salutare il personale in servizio.