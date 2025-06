Lombardia, primo superamento delle soglie di ozono grazie all’anticiclone

MeteoWeb

Primo superamento del 2025 delle concentrazioni di ozono in Lombardia. La vasta area anticiclonica perdurante sulla regione, con il forte irraggiamento solare di questi giorni, ha favorito l’incremento dei dati, che hanno superato in modo diffuso nella rete di rilevamento della qualità dell’aria di Arpa Lombardia la soglia di informazione (180 µg/m3 media oraria) e, localmente, anche quella di allarme (240 µg/m3 media oraria). Il valore massimo è stato raggiunto nella stazione di Saronno (in provincia di Varese) con 252 µg/m3, seguito dal dato rilevato a Cormano (in provincia di Milano) con 250 µg/m3.

La soglia di informazione è stata superata anche nella gran parte delle altre province; in provincia di Sondrio il valore più alto, rilevato a Morbegno, è invece risultato appena sotto la soglia di informazione, con 176 µg/m3.

È probabile, secondo Arpa Lombardia, che l’episodio in corso continui ancora per qualche giorno fino al cambio delle condizioni atmosferiche, previsto non prima della giornata di domenica 15 giugno.