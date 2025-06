Luglio inizia con una tempesta geomagnetica, CME in arrivo

MeteoWeb

Un’espulsione di massa coronale (CME) è in viaggio verso la Terra e dovrebbe colpire il nostro pianeta domani, 1° luglio, secondo i modelli della NASA. Il fenomeno è stato generato il 28 giugno da un brillamento solare di classe C4 proveniente dalla macchia solare attiva denominata 4126. Nonostante la sua intensità relativamente bassa, la CME potrebbe comunque provocare una tempesta geomagnetica di lieve entità, abbastanza potente da rendere visibili aurore boreali nelle regioni a latitudine elevata.

Cos’è un’espulsione di massa coronale (CME)?

Una CME (Coronal Mass Ejection) è un’enorme nube di plasma e campi magnetici che viene espulsa dalla corona del Sole, la sua atmosfera esterna. Questi eventi possono trasportare miliardi di tonnellate di materiale solare nello Spazio e viaggiare a velocità di milioni di km all’ora. Se la CME è diretta verso la Terra, può interagire con il campo magnetico terrestre e generare una serie di fenomeni atmosferici e magnetici.

Cos’è un brillamento solare (flare)?

Un flare solare è un improvviso e intenso aumento della luminosità del Sole, causato dal rilascio repentino di energia accumulata nei campi magnetici delle macchie solari. I flare sono classificati in base alla loro intensità: le classi principali sono A, B, C, M e X, in ordine crescente. Il flare che ha generato la CME in arrivo era di classe C4, quindi relativamente debole, ma comunque capace di innescare un’espulsione significativa.

Cos’è una tempesta geomagnetica?

Una tempesta geomagnetica è una perturbazione temporanea del campo magnetico terrestre causata dall’interazione con il vento solare e con particelle cariche provenienti da una CME. Anche una tempesta minore può interferire con le comunicazioni radio, i segnali GPS, e influenzare le reti elettriche. In compenso, può anche generare uno degli spettacoli naturali più affascinanti del pianeta: le aurore.

Cos’è l’aurora boreale?

L’aurora boreale è un fenomeno luminoso che si verifica quando particelle cariche provenienti dal Sole interagiscono con la magnetosfera terrestre, eccitando le molecole dell’atmosfera superiore. Questo provoca bagliori colorati – spesso verdi, viola o rossi – che danzano nel cielo notturno, principalmente nelle regioni polari. Quando una CME colpisce la Terra, la probabilità di osservare aurore anche a latitudini più basse aumenta.