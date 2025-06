Macron in Groenlandia: “non è in vendita e non può essere conquistata”

MeteoWeb

“La Groenlandia non è in vendita“: è quanto ha affermato ieri il presidente francese Emmanuel Macron, in visita nel territorio artico. “Nessuno in Europa pensa che la Groenlandia sia in vendita o che possa essere conquistata“, ha proseguito Macron. “Sono venuto per esprimere la solidarietà della Francia e dell’Unione Europea per la sovranità e l’integrità territoriale di questo territorio e per affrontare le sue sfide, che sono quelle della crescita economica, dell’emergenza climatica, dell’istruzione“, ha aggiunto il presidente francese in un punto stampa congiunto con il premier danese Mette Frederiksen. Macron ha anche annunciato “esercitazioni militari congiunte con i Paesi della regione per la sicurezza dell’Artico” e ha evidenziato che i Paesi europei vogliono accelerare con la Groenlandia “la messa in opera di partenariati” sui metalli di cui il Paese è ricco, come terre rare e grafite.