Maggio 2025: un’analisi dei cambiamenti climatici globali, temperature e anomalie idrologiche

Il servizio sui cambiamenti climatici Copernicus (C3S), implementato dal Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine per conto della Commissione europea con finanziamenti dell’UE, pubblica regolarmente bollettini climatici mensili che riportano i cambiamenti osservati nelle temperature globali dell’aria superficiale e del mare, nella copertura di ghiaccio marino e nelle variabili idrologiche. Inoltre, il bollettino include anche punti salienti riguardanti la primavera boreale (marzo-aprile-maggio 2025). La maggior parte dei risultati riportati si basa sul set di dati di rianalisi ERA5, che utilizza miliardi di misurazioni da satelliti, navi, aerei e stazioni meteorologiche in tutto il mondo.

Maggio 2025 – Punti salienti della temperatura dell’aria superficiale e della temperatura della superficie del mare:

Maggio 2025 è stato il secondo maggio più caldo a livello globale, con una temperatura media dell’aria in superficie ERA5 di 15,79 °C, 0,53 °C in più rispetto alla media di maggio del periodo 1991-2020.

Maggio 2025 è stato di 0,12 °C più freddo rispetto al maggio record del 2024 e di 0,06 °C più caldo rispetto al terzo maggio più caldo del 2020.

Maggio 2025 è stato di 1,40 °C superiore alla media stimata del 1850-1900 utilizzata per definire il livello preindustriale, interrompendo un periodo prolungato di 21 mesi (su 22) con una temperatura media globale superiore di oltre 1,5 °C rispetto al livello preindustriale. *

Il periodo di 12 mesi da giugno 2024 a maggio 2025 è stato di 0,69°C superiore alla media 1991-2020 e di 1,57°C superiore al livello preindustriale.

Secondo Carlo Buontempo, direttore del C3S presso l’ECMWF: “Maggio 2025 interrompe una sequenza senza precedenti di mesi con temperature superiori a 1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali. Sebbene questo possa offrire una breve tregua per il pianeta, prevediamo che la soglia di 1,5 °C verrà nuovamente superata nel prossimo futuro a causa del continuo riscaldamento del sistema climatico” .

Europa e altre regioni

La temperatura media sui territori europei nel mese di maggio 2025 è stata di 12,98 °C, 0,29 °C in meno rispetto alla media di maggio del periodo 1991-2020.

Nel maggio 2025 si è registrato un notevole contrasto nelle temperature dell’aria in superficie in tutta Europa, con temperature inferiori alla media nell’Europa orientale, dall’Italia orientale e dai Balcani alla Finlandia, e temperature superiori alla media nell’Europa occidentale.

Al di fuori dell’Europa, le temperature sono state più elevate della media sull’Antartide occidentale, su un’ampia area del Medio Oriente e dell’Asia occidentale, sulla Russia nordorientale e sul Canada settentrionale. Le temperature sono state più basse della media su India, Alaska, Africa meridionale e Antartide orientale.

Momenti salienti della stagione

La temperatura media globale della primavera boreale del 2025 (da marzo a maggio) è stata la seconda più alta mai registrata, con 0,59°C in più rispetto alla media del periodo 1991-2020, e più fredda solo della primavera boreale del 2024.

Le temperature sono state per lo più superiori alla media, soprattutto nell’emisfero settentrionale. Le anomalie positive più significative sono state registrate sull’Asia centro-occidentale, sulla Russia nord-orientale, sulla Groenlandia e sull’Antartide occidentale, mentre anomalie negative si sono verificate sulla Baia di Hudson, sull’Africa meridionale e nord-orientale, sull’India, sulle zone settentrionali dell’Australia e sull’Antartide orientale.

La temperatura media della superficie del mare (SST) per maggio 2025 tra 60°S e 60°N è stata di 20,79°C, il secondo valore più alto mai registrato per il mese, 0,14°C in meno rispetto al record di maggio 2024.

Le temperature superficiali del mare (SST) sono rimaste insolitamente elevate in molti bacini oceanici e mari. Tra queste, vaste aree nel Nord Atlantico nordorientale, colpite da un’ondata di calore marino, hanno registrato temperature superficiali del mare (SST) record per il mese. Gran parte del Mar Mediterraneo è stata molto più calda della media.

Maggio 2025 – Punti salienti idrologici

Nel maggio 2025, gran parte dell’Europa settentrionale e centrale, nonché le regioni meridionali di Russia, Ucraina e Turchia, erano più secche della media.

Al contrario, le condizioni sono state più umide della media nella maggior parte dell’Europa meridionale, nelle regioni della Fennoscandia, nella fascia nord-sud dal Baltico al Mar Nero e in alcune parti della Russia occidentale.

Nel maggio 2025, il clima è stato più secco della media in gran parte del Nord America, nel Corno d’Africa e in tutta l’Asia centrale, così come nell’Australia meridionale e in gran parte dell’Africa meridionale e del Sud America.

Condizioni più umide della media si sono verificate in Alaska, così come nella parte orientale degli Stati Uniti, in tutta la Russia, nel nord del subcontinente indiano, nell’Africa sudorientale e nell’Australia orientale e nordoccidentale.

Momenti salienti della stagione

Nella primavera europea del 2025 si è assistito a un contrasto tra condizioni prevalentemente più secche della media in gran parte del nord e dell’ovest e condizioni più umide della media nel sud e nella Russia nordoccidentale.

In alcune zone dell’Europa nord-occidentale si sono registrati i livelli più bassi di precipitazioni e di umidità del suolo almeno dal 1979.

Le persistenti condizioni di siccità hanno determinato la portata primaverile dei fiumi in Europa più bassa da quando sono iniziate le rilevazioni nel 1992.

Al di fuori dell’Europa, il periodo da marzo a maggio 2025 è stato più secco della media nell’America settentrionale occidentale e nell’America meridionale extratropicale, nel Corno d’Africa, in alcune parti dell’Asia centrale, in Cina e nel sud dell’Australia.

Condizioni più umide della media si sono stabilite sulla parte orientale del Nord America, sull’Alaska, in Russia, nell’Africa meridionale e nell’Australia settentrionale.

Maggio 2025 – Punti salienti del ghiaccio marino: