MaiaSpace, il futuro sostenibile dei razzi europei parte dalla Guyana | FOTO

Per la prima volta nella storia dei viaggi spaziali europei, MaiaSpace lancerà nel 2026 un razzo riutilizzabile, segnando una svolta sostenibile per l’esplorazione oltre l’atmosfera. L’azienda, fondata nel 2022, ha progettato un razzo biturbo che sarà recuperato su una chiatta dopo il decollo dal Centro Spaziale della Guyana. La vera innovazione, però, inizia a terra: grazie all’uso dei processori AMD EPYC™ di quarta generazione e all’infrastruttura di Qarnot Computing, MaiaSpace ha raddoppiato la velocità delle simulazioni CFD, tagliando l’80% delle emissioni durante la fase di sviluppo. In soli nove mesi, sono già state evitate 16 tonnellate di CO₂.

Con 21 server già operativi e altri sei previsti entro il 2025, MaiaSpace dimostra che un’industria aerospaziale più verde è possibile. Un modello che potrebbe trasformare l’intero settore europeo dello Spazio.