Malore durante la liposuzione, donna muore a Roma: tre indagati per omicidio colposo

Una donna di 47 anni è morta al Policlinico Umberto I di Roma dopo aver avuto un malore in seguito ad un intervento di liposuzione in uno studio privato. La vittima, originaria dell’Ecuador, è stata trasportata d’urgenza nel nosocomio romano nella notte tra domenica 8 e lunedì 9 giugno. Lo studio medico dove la donna è stata sottoposta all’intervento di chirurgia estetica si trova in zona Torrevecchia, alla periferia di Roma. La 47enne si era sottoposta alla liposuzione nel pomeriggio di domenica ma l’intervento è stato interrotto a causa di una sopraggiunta complicazione. Si è reso necessario dunque il trasporto con un’ambulanza privata al Policlinico dove i medici hanno tentato inutilmente di rianimarla. Indaga la Polizia.

Tre indagati per omicidio colposo, il centro non aveva l’autorizzazione

La Procura di Roma indaga per omicidio colposo. Nel procedimento, coordinato dal procuratore aggiunto Sergio Colaiocco, sono stati iscritte tre persone: si tratta di un medico, di un anestesista e di un infermiere. La struttura dove è avvenuto l’intervento, nella zona di Torrevecchia, è stata posta sotto sequestro.

La struttura, inoltre, era sprovvista di autorizzazione da 13 anni. L’ultima autorizzazione valida, della durata di cinque anni, risale al 2007.