Malore su un sentiero in Val Bognanco: morto escursionista in Piemonte

Un uomo di 71 anni è morto mentre percorreva il sentiero che porta ai laghi di Campo, a circa 2200 metri di quota in Val Bognanco, nel Verbano-Cusio-Ossola. All’origine del decesso ci sarebbe un malore. Ad allertare i soccorsi sono stati i compagni di escursione, che hanno tentato di rianimare l’uomo, che però non ha ripreso conoscenza. Sul posto sono giunti i volontari del Soccorso Alpino della stazione di Bognanco e l’eliambulanza, che ha portato in quota il medico che non ha potuto far altro che constatare il decesso. La vittima era di Domodossola.