Maltempo Abruzzo, violento temporale sull’Appennino: rovesci e fulmini nell’Aquilano

L’inizio di giugno 2025 si apre con una dinamica atmosferica piuttosto marcata sull’Abruzzo, regione interessata da forti contrasti termici e da episodi temporaleschi pomeridiani sempre più frequenti nelle aree interne e montuose. Nonostante la presenza di condizioni anticicloniche su buona parte d’Italia, il cuore appenninico abruzzese mostra un comportamento meteo del tutto peculiare.

Instabilità pomeridiana: colpite le aree interne dell’Aquilano

Nella giornata odierna, l’aumento deciso delle temperature diurne ha innescato fenomeni di instabilità termoconvettiva sui settori interni, in particolare tra le montagne dell’Aquilano. Secondo i dati radar, un intenso temporale si è sviluppato nella zona del valico delle Capannelle e del Lago di Campotosto, per poi estendersi rapidamente verso i comuni di Barete, Pizzoli e Arischia, frazione del capoluogo regionale L’Aquila.

Si tratta di un comportamento tipico della stagione tardo-primaverile, quando il riscaldamento del suolo durante le ore centrali della giornata favorisce la formazione di celle temporalesche localizzate, spesso accompagnate da rovesci intensi, raffiche di vento e grandinate isolate.

Temperature in salita: fino a +5°C sopra la media

Le prospettive per i prossimi giorni indicano un costante rialzo termico su tutta la regione, con valori che potrebbero superare anche i +5°C sopra le medie stagionali entro la giornata di domenica 2 giugno. Questo sarà particolarmente evidente lungo le coste e nelle vallate del versante adriatico, dove il contributo delle masse d’aria subtropicale sarà più marcato.

Minime sottozero nelle conche interne: fenomeno dell’inversione termica

Nonostante il caldo diurno, le prime ore del mattino continuano a registrare temperature minime sorprendentemente basse in alcuni settori dell’Abruzzo interno. Anche oggi, in altopiani e valli appenniniche come quelli dell’Altopiano delle Cinque Miglia e del Parco Nazionale del Gran Sasso, i termometri sono scesi sotto lo zero, confermando l’effetto di inversione termica notturna.

Questa particolare configurazione meteorologica è favorita da:

Cieli sereni e assenza di vento

e assenza di vento Irraggiamento notturno molto efficiente

molto efficiente Orografia complessa, con conche che intrappolano l’aria fredda nei bassi strati

Conclusioni

L’Abruzzo vive una fase meteorologica contraddistinta da forti contrasti: temperature in rapida ascesa nelle ore centrali del giorno e temporali pomeridiani nei rilievi da un lato, minime sotto lo zero nelle prime ore del mattino nelle valli interne dall’altro.

