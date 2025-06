Maltempo sulle Alpi: primi forti temporali in Piemonte, pioggia e vento su diverse località

MeteoWeb

Il maltempo ha iniziato a colpire con decisione le Alpi, con i primi forti temporali che stanno interessando in particolare il Piemonte. Un temporale particolarmente intenso ha colpito il Moncenisio, al confine tra Italia e Francia, accompagnato da pioggia battente e raffiche di vento. Sul versante italiano, anche altre località stanno registrando fenomeni rilevanti. A Omegna si è segnalato un temporale in avvicinamento: le prime gocce di pioggia hanno iniziato a cadere, annunciando l’arrivo del fronte temporalesco. Anche a Pragelato sono iniziate le precipitazioni.

A Tavagnasco il temporale è già in corso e ha causato un netto calo della temperatura, scesa fino a 24,9°C in pieno giorno. Nel comune di Andrate, il temporale ha già scaricato 4 mm di pioggia e la temperatura si è abbassata fino a 19,8°C. A Biella, intanto, si sentono i tuoni in lontananza, segno che le celle temporalesche stanno interessando progressivamente un’area sempre più ampia della regione. Da segnalare grandine enorme come confermano le immagini da Mirabello Monferrato e Calosso.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.