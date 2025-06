Maltempo Alto Adige: frana isola Fundres, centinaia di fulmini nella notte

MeteoWeb

Il paese di Fundres, in Alto Adige, risulta isolato a causa di una frana che nella tarda serata di ieri ha interrotto la strada provinciale a Vallarga. Gli interventi di bonifica sono attualmente in corso, dopo essere stati sospesi a causa dell’instabilità del terreno. Durante il primo giorno di estate meteorologica, sul territorio altoatesino si sono registrati 640 fulmini, come riportato dal meteorologo provinciale Dieter Peterlin. Dopo una breve tregua, secondo quanto riferito dal servizio meteo provinciale, un nuovo fronte temporalesco è in avvicinamento. I fenomeni più intensi si sono concentrati proprio su Fundres, sulla Val Pusteria e nella zona del gruppo del Catinaccio.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.