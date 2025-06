Maltempo Alto Adige, violenti temporali con grandine: 107mm a Ridanna

MeteoWeb

Violenti temporali con grandine si sono abbattuti nel tardo pomeriggio nella zona di Vipiteno, Alta Val d’Isarco, Val di Vizze e Val Ridanna, in Alto Adige. Nella zona di Ridanna, sono caduti 107mm di pioggia, 61mm a Vipiteno, 40mm ad Brixen – Albeins, 33mm a San Martino in Badia, 24mm a Riva di Tures. I Vigili del Fuoco hanno effettuato numerosi interventi per allagamenti e smottamenti e numerose strade sono state chiuse al traffico. I Vigili del Fuoco invitano gli automobilisti alla prudenza.

