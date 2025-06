Maltempo Alto Adige, temporali con grandine e forte vento: alberi e rami caduti | FOTO

MeteoWeb

Violenti temporali, accompagnati da grandine e forti raffiche di vento, hanno attraversato l’Alto Adige nel pomeriggio. Colpite soprattutto Merano e altre zone, dove i Vigili del Fuoco hanno effettuato numerosi interventi per alberi e rami caduti. Per il momento non si registrano feriti. Sono caduti 18mm di pioggia a Naturno, 14mm a Selva dei Molini, 11mm a Merano.

