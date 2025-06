Maltempo Alto Adige, forti temporali con grandine e raffiche di vento

MeteoWeb

Come da previsioni, violenti temporali, accompagnati da grandine e forti raffiche di vento, si sono abbattuti su diverse zone dell’Alto Adige, costringendo i Vigili del Fuoco a realizzare numerosi interventi. A Castelbello, per esempio, il vento ha scoperchiato il tetto di un fienile. I danni per il momento sembrano comunque limitati. Ben 85mm di pioggia sono caduti a Rasun Anterselva, 58mm a Campo Tures, 38mm a Ridanna, 24mm a Vipiteno.

