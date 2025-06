Maltempo, anche oggi temporali pomeridiani in Sicilia: nubifragi dai Sicani agli Iblei | DATI

MeteoWeb

Ancora temporali pomeridiani oggi pomeriggio in Sicilia, con locali nubifragi nelle zone interne. Sono gli ultimi aliti di maltempo prima di una lunga fase mite e anticiclonica, seppur senza particolari eccessi di caldo. Sarà piena estate, com’è normale che sia in questo periodo dell’anno. Intanto, però, oggi in Sicilia ha piovuto di nuovo, con forti nubifragi nelle zone interne, dai Sicani agli Iblei, come possiamo vedere dai dati pluviometrici nella mappa ufficiale della protezione civile, in alto a corredo dell’articolo.

E’ molto raro che in Sicilia piova sei giorni consecutivi nella seconda metà del mese di Giugno, con accumuli complessivi davvero rilevanti. Da domani, però, inizia un’altra storia. Tutta all’insegna dell’estate.

