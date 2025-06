Maltempo Brasile, gelo record a Itatiaia e allerta temporali: piogge da 100 mm in 24h

MeteoWeb

Il Sud del Brasile si prepara ad affrontare un nuovo episodio di maltempo intenso, con piogge abbondanti, raffiche di vento e rischio idrogeologico. Una perturbazione fredda in formazione tra l’Atlantico e il territorio meridionale del Paese sta già provocando i primi effetti tra Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, e nelle prossime ore la situazione è destinata a peggiorare sensibilmente.

Secondo gli ultimi aggiornamenti, la perturbazione in arrivo genererà un significativo incremento delle precipitazioni, in un contesto già reso fragile dalle recenti piogge. L’Istituto Nazionale di Meteorologia (INMET) ha infatti diramato diverse allerte: gialla per pericolo potenziale e arancione per pericolo moderato in alcune zone particolarmente esposte.

Accumuli elevati e venti forti: le aree più a rischio

La preoccupazione principale riguarda le aree occidentali degli stati di Santa Catarina e Paraná, dove sono attesi accumuli pluviometrici particolarmente elevati. In città come Chapecó, Cascavel e São Miguel do Oeste, si prevedono precipitazioni fino a 100 mm in sole 24 ore, accompagnate da raffiche di vento prossime ai 100 km/h. Per queste aree è stata attivata l’allerta arancione, indicativa di condizioni meteo potenzialmente pericolose per la popolazione.

Nello specifico, i volumi previsti sono significativi anche in altre località: si stimano fino a 86,6 mm di pioggia a Dois Vizinhos (PR), 72 mm a São Miguel do Oeste (SC) e 40 mm a Erechim (RS). In alcune zone del confine con Paraguay e Argentina è attesa l’attivazione di forti temporali, con fenomeni isolati ma violenti.

Allerta estesa anche alle città maggiori

Tra le città incluse nell’allerta gialla dell’INMET si trovano importanti centri urbani come Criciúma (SC), Passo Fundo (RS), Caxias do Sul (RS) e Joinville (SC). In queste località le previsioni indicano la possibilità di accumuli giornalieri fino a 50 mm e venti intensi tra 40 e 60 km/h. Anche in queste zone non si esclude il rischio di allagamenti urbani, caduta di alberi e disagi alla viabilità.

In alcune aree più settentrionali del Rio Grande do Sul e nel centro-sud di Santa Catarina, l’instabilità sarà meno marcata ma comunque significativa, con possibilità di temporali sparsi e vento forte. La situazione verrà costantemente monitorata dai centri meteorologici regionali e nazionali, che invitano la popolazione a seguire con attenzione gli aggiornamenti.

Terreni saturi e rischio frane: massima attenzione

Uno degli aspetti più critici di questo evento riguarda la saturazione del suolo: le forti piogge degli ultimi giorni hanno già portato a un innalzamento dei livelli dei fiumi e a un indebolimento della tenuta dei versanti. In diverse aree rurali e montuose esiste un concreto rischio di smottamenti e movimenti di massa, soprattutto laddove il terreno è più instabile o deforestato.

Il potenziale impatto del maltempo include anche la possibilità di interruzioni delle reti elettriche e danni a infrastrutture sensibili, in un’area che nei mesi scorsi è già stata messa a dura prova da eventi meteorologici estremi.

Sud-Est nella morsa del gelo: termometri sottozero

Non è solo il maltempo a preoccupare il Brasile in queste ore. In un contesto meteorologico fortemente dinamico, spiccano anche le temperature minime estremamente basse registrate in alcune località montane del Sudeste, in particolare tra Minas Gerais, San Paolo e Rio de Janeiro.

A Parque Nacional do Itatiaia, al confine tra MG e RJ, si sono toccati i -9,2°C, valore tra i più bassi dell’anno. Freddo intenso anche a Passa Quatro (-7,3°C), Senador Amaral (-5,9°C), Sapucaí Mirim (-5,8°C), Delfim Moreira (-5,6°C) e Campos do Jordão (-4,0°C). Nella città di Maria da Fé, la colonnina di mercurio è scesa fino a -3,1°C, con gelate diffuse segnalate anche in pianura nella zona di Socorro (SP).

Conclusioni: tra caldo anomalo, gelo e temporali, il Brasile affronta condizioni meteo estreme

Il Sud del Brasile si trova ancora una volta al centro di un’ondata di maltempo ad alto impatto, con piogge torrenziali, rischio alluvioni e forti raffiche di vento. A ciò si aggiunge il freddo intenso nel Sudeste, che disegna un quadro di forte contrasto meteorologico in tutto il Paese.