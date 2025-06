Maltempo Calabria, forti piogge e furiose grandinate su Pollino e Sila | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Locali temporali hanno colpito alcune zone della Calabria nel pomeriggio di oggi, in particolare le aree montuose del Pollino e della Sila (specie Piccola Catanzarese), causando forti piogge e intense grandinate, che in alcune località hanno raggiunto anche medie dimensioni. È il caso di San Pietro in Guarano, nel Cosentino, come dimostrano le immagini a corredo dell’articolo. Forti piogge con grandine hanno colpito anche le aree di Soveria Mannelli, nel Catanzarese, provocando allagamenti nelle strade.

I dati pluviometrici più rilevanti indicano che sono caduti 22mm a Castrovillari, 19mm a Taverna, 13mm a San Pietro in Guarano, 10mm a Bisignano.

Forti raffiche di vento e pioggia hanno colpito anche Cosenza e alcune zone a sud. In città, si registrano, piante sradicate e tettoie e pannelli pubblicitari danneggiati dal vento. I Vigili del Fuoco sono intervenuti in via Reggio Calabria dove alcuni alberi sono finiti su auto in sosta; fortunatamente, nessuno è rimasto ferito.

Questo è solo l’antipasto dei fenomeni violenti che causerà l’arrivo della goccia fredda a partire da domani e fino a venerdì 20 giugno: i temporali, a causa dell’alta energia in gioco dovuta al caldo dei giorni scorsi, risulteranno molto intensi, in grado di provocare nubifragi, grandine grossa e forti raffiche di vento. Le temperature saranno in picchiata.

Maltempo Calabria, forti piogge e grandine a Soveria Mannelli

Maltempo Calabria, forti piogge a San Pietro in Guarano

