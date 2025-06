Maltempo Cile, tempesta di pioggia e vento sferza il Paese: allagamenti, blackout e danni

MeteoWeb

Una tempesta di pioggia e vento ha colpito la zona centrale e meridionale del Cile nel corso del weekend e ancora persiste nella regione metropolitana, dirigendosi verso nord. Le raffiche di vento hanno raggiunto i 180km/h, soprattutto nelle regioni meridionali di Biobío e La Araucanía. Il bilancio del forte maltempo parla di quasi mille case danneggiate, lezioni sospese in quattro regioni del Paese e quasi 200mila clienti senza fornitura di energia elettrica. Secondo i dati dell’agenzia statale per i disastri, Senapred, sono 267 le persone colpite e 965 le abitazioni interessate dalla caduta di alberi e dagli effetti del vento.

La regione più colpita è stata quella del Biobío, dove ci sono stati cinque allarmi con evacuazione a causa dello straripamento di due fiumi, il Pichilo e l’Arauco, in seguito all’aumento del flusso d’acqua dovuto alle forti piogge. Nella regione del Biobío, più di 60mila persone sono rimaste senza corrente per più di 24 ore; a livello nazionale, sono stati colpiti 165mila clienti, e nella Regione metropolitana sono circa 30mila. Le lezioni sono state sospese in 295 istituti scolastici di Biobío e La Araucanía, così come nelle regioni di El Maule e Ñuble.

A Santiago, la situazione più complessa si è verificata con l’evacuazione di due insediamenti irregolari in aree della città.