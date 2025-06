Maltempo Cina, almeno 6 tornado nella provincia di Heilongjiang: attività record | VIDEO

MeteoWeb

Almeno 6 tornado si sono formati oggi in diverse località della provincia di Heilongjiang, nel nord-est della Cina, che probabilmente rappresenta la più grande attività di tornado registrata quest’anno nel gigante asiatico. Almeno sei tornado sono stati registrati a Harbin, Qiqihar e in altre località. Le immagini a corredo dell’articolo mostrano due diversi vortici molto vicini alle case, che sollevavano polvere e detriti dal suolo. I tornado in alcune aree hanno anche causato danni a capannoni, alberi spezzati e veicoli ribaltati. Fortunatamente, non ci sono state segnalazioni di vittime.