Maltempo Cina, forti piogge a Fuzhou: allagamenti | VIDEO

Mentre l’isola di Hainan, in Cina, si prepara all’impatto del tifone Wutip, il primo dell’anno nel Paese, la provincia del Fujian, nel Sud-Est del Paese, è stata investita da forti piogge. In particolare, la città di Fuzhou ha ricevuto 77mm di pioggia in 30 minuti, con molte strade che sono risultate allagate, come dimostrano le immagini a corredo dell’articolo. Tanti i disagi per gli automobilisti con molte auto che sono rimaste sommerse, mettendo a rischio l’incolumità degli occupanti.